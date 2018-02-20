Seat Tarraco, Kullanıcılar Tarafından Tescillendi

Volkswagen Grubu'nun bir markası olan Seat, yepyeni SUV modeliyle araba severleri tatmin edecek gibi gözüküyor. Ancak aracın isminin belirlenme şekli bir hayli ses getirmeyi başardı. Yeni modelin ismi #SEATseekingName (SEAT ismini arıyor) etiketiyle sosyal medyada belirlendi.

İlk olarak 106 ülkedeki SEAT üyeleri Alboran, Aranda, Avila ve Tarraco isimlerini finale taşıdı. Daha sonra bu isimlerden herhangi birini seçmek için sosyal medyaya başvuran Seat, oylar sonucunda yeni aracına Tarraco ismini verdi. Aslında şirket bu etiket sayesinde hiçbir ücret ödemeden aracının reklamını da yapmış oldu.

Şu anda İspanya'nın bir şehri olan ve eskiden Romalılar'ın Tarraco olarak adlandırdıkları bu bölge, günümüzde Tarragona olarak isimlendirilmiş durumda. Aracın final isimlerini böyle anlamlı yollardan belirleyen Seat, İspanya'daki bir şehri ilk defa model ismi olarak belirlemiyor. Daha önce 1982'de geliştirilen Ronda, yine bir İspanyol şehrinin adıydı.

Seat Tarraco Ne Zaman Türkiye'de Olacak?

Üst seviye SUV araçlarına kafa tutacak olan Seat Tarraco, ilk yorumlara göre Audi'nin Q7 modeliyle kapışmaya hazır durumda. 2019 yılında ülkemize gelmesi planlanan aracın fiyatı ise henüz bilinmiyor.