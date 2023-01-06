Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama: Seçim Erkene Çekilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda geçtiğimiz gün önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Özellikle erken seçime dair pek çok sorunun gündeme geldiği bu günlerde önemli bir açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Siyasette uzunca süredir merak edilen 18 Haziran 2023 seçim tarihinin erkene alınıp alınmayacağı konusuyla ilgili geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmış olduğu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kayda değer ifadelerde bulundu.

"Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." ifadelerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin 18 Haziran 2023 tarihinden daha öne çekileceğine dair önemli bir vurguda bulundu.

Seçim 14 Mayıs 2023'e Çekilebilir

Açıklamanın ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, seçimin 14 Mayıs 2023 tarihine çekilme ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu belirtiyor.

CHP İstanbul Milletvekillerinden İbrahim Özden Kaboğlu ise bu açıklamanın ardından seçimin öne çekilip çekilmeyeceği ile ilgili anayasada bulunan maddeleri paylaştı.

1) Seçim tarihi 18 Haziran 2023 olup bu tarihten önce seçimin yapılabilmesi ise, Meclis’te 360 milletvekilinin ya da cumhurbaşkanının seçim kararı alması ile mümkündür ve bu da erken seçimdir. pic.twitter.com/Mlx1p4bV5T — İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) January 5, 2023

Şimdilik konuya dair başka bir gelişme bulunmuyor olsa da önümüzdeki süreçte erken seçime dair daha net bilgilere sahip olacağımız aşikâr.