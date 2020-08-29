Seçim Paradoksu Teknoloji Şirketlerini Çaresiz Bırakıyor!

Günümüzün en büyük sorunları içerisinde yer alan seçim paradoksu teknoloji şirketlerini büyük ölçüde çaresiz bırakıyor. YouTube, Twitch, TikTok ve Instagram gibi birçok dijital eğlence platformu; bu tür seçim paradoksunun temelini oluşturuyor. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Kullanıcılara “Bizim platformumuzda vakit geçir, burada aradığın her şey var.” demek artık eskisi kadar etkili değil. Kullanıcıların çok önemli bir bölümü bundan çok daha fazlasını istiyor. İşin garip tarafı aynı zamanda çok fazla tercih olmadığında daha mutlu hissediyor. Bu durum kafa karışıklığına neden olduğu gibi aynı zamanda teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor.

Seçim paradoksu hayatımızın her köşesinde

YouTube'u açıp dakikalarca, hatta saatlerce kararsız kalmak bir çok insan için son derece normal. Vaktimizi en iyi şekilde değerlendirmek için en çok keyif alacağımız içeriği arama eğilimi büyük bir soru işareti yaratabiliyor. Bunu sağlayabilecek olan platformu bulmak son derece zor olacak.

Seçenek sayısı çok fazla olduğunda, tüm seçenekleri değerlendirmek ve birebir kıyaslama yapmak açıkçası çok kolay olmayacak. En sık satın alınan ürünlerde, en çok tercih edilen pazarlama yöntemleri içerisinde yer alan seçenek bolluğu sürekli işe yaramaz. Bazen kullanıcılar çok fazla seçenek olmasından dolayı tam olarak ne istediklerine bile karar veremezler.

Psikolog doktor Barry Schwartz, ‘Bolluk Paradoksu’ isimli kitabında seçim ve mutluluk arasındaki bağlantıya dair bazı ipuçları veriyor. Ona göre ilk başlarda verilen karara sadık kalmak her zaman başarılı sonuç getirecektir. Sizce seçim bolluğu karşısında ne yapmak gerekiyor? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.