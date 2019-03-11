Seçimlerimiz Önceden Tahmin Edilebiliyor!

Bilim insanları, insanların yaptıkları seçimlerle ilgili yeni ve çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. 14 kişinin yer aldığı deneyde, katılımcıların yapacakları seçimler 11 saniye öncesinden doğru bir şekilde tahmin edilebildi.

Sonuçları Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmada, katılımcılardan kendilerine gösterilen iki resimden birini seçmesi istendi. Katılımcıların beyin aktiviteleri ve bunun seçtikleri resimle bağlantısı incelendi.

Deneye katılan 14 gönüllü fMRI makinesine bağlandı ve katılımcılara biri kırmızı yatay çizgili diğeri ise yeşil dikey çizgili olmak üzere iki ayrı desen gösterildi. Katılımcılara 20 saniye süre verildi ve bir düğmeye basarak bu resimlerden birini seçmeleri istendi. Ayrıca seçtikleri resimleri olabildiğince canlı bir şekilde hayal etmeleri gerektiği söylendi.

Seçim süreci boyunca katılımcıların beyin aktivitelerini dikkatle izleyip analiz eden araştırmacılar, beynin farklı bölgelerinde kişinin hangi görüntüyü seçeceğine dair işaretleri tespit edebildi. Söz konusu işaretleri dikkate alan ve gözleyen araştırmacılar, bu sayede bir kişinin seçimini 11 saniye öncesinden doğru tahmin etmeyi başardı.

Bu araştırmanın son derece önemli olduğunu ve elde edilen bulguların zihnimizin nasıl çalıştığına dair bize ipucu verebileceğini belirten Avustralya'daki Güney Galler Üniversitesi’nden bilişsel sinirbilim profesörü Joel Pearson, "İki veya daha fazla seçenek arasında karşı karşıya kaldığımızda, bilinçsiz halüsinasyonlara benzeyen, düşüncelerimizin bilinçli olmayan işaretleriyle de karşılaşırız. Ne yapılması gerektiğine karar verirken beyin daha güçlü olan düşünce tarafını seçer. Başka bir deyişle, önceden yaptığımız bir beyin aktivitesi, yapacağımız tercihlerden biriyle eşleşiyorsa beynimiz yüksek ihtimalle bu seçeneğe yönelecektir." diye konuştu.