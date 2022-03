Sanal Gerçeklik Oyunu Second Life, Yerel İşlemlerden Vergi Almaya Başlıyor

Kullanıcılara ikinci bir hayat vaat eden, internet tabanlı bir sanal dünya olan Second Life, ilk olarak 2003 yılında hizmete başladı. Linden Research firması tarafından kurulan Second Life’ta yapılacak şeyler yalnızca hayal dünyası ile sınırlı. Kullanıcılar, oluşturdukları avatarlar ile online olarak oyunun içinde var olabiliyor. Metaverse kavramının düşünsel atası olarak nitelendirilen Second Life, aslında bir Metaverse evreni değil. Second Life’ın bir Metaverse olmamasının en büyük nedeni ise elektronik cüzdan türünde bir uygulama kullanmaması.

Ancak diğer yandan oyun içinde kullanılan ve Linden Doları olarak adlandırılan para birimi, oyun içinde çeşitli şekillerde kazanılabiliyor ve bu sanal para istenildiğinde gerçek paraya dönüştürülebiliyor.

Metaverse'de Bile Vergiciden Kaçamazsınız

Halen yaklaşık bir milyon aylık aktif kullanıcıyı kendine çeken uzun ömürlü çevrimiçi metaverse olan Second Life, 2003'teki lansmanından bu yana ilk kez ABD'li kullanıcılardan birçok oyun içi satın alma işleminde yerel satış vergisi almaya başlayacağını duyurdu.

Çevrimiçi evrenin güçlü oyun içi ekonomisi, ABD sakinlerine sanal ürünler satmayı umut eden diğer metaverse çabaları için bir uyarı görevi görüyor. Second Life geliştiricisi Linden Labs, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu kararını duyurdu.

Bu karar; eyaletlerin ve bölgelerin, o eyalette fiziksel varlığı olmayan çevrimiçi şirketler tarafından satılan ürünler için bile satış vergisi alabileceğini söylüyor. Bu kararın ardından Linden Labs, ‘Sakinlerimizi bu vergilerden mümkün olduğunca uzun süre korumak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak artık onları karşılayamıyoruz’ dedi.

Bu nedenle, 31 Mart'tan itibaren Second Life kullanıcıları, abonelikler ve arazi ücretleri gibi yinelenen faturalarda yerel vergiler için faturalandırılacak. Linden Labs, isim değişiklikleri ve L$ (Liden Doları) oyun içi para birimi satın alma işlemleri gibi tek seferlik satın alma işlemlerinde alınan vergileri almaya devam edecek.

Ancak bu maliyetlerin ‘gelecekte bir noktada’ kullanıcılara yansıtılacağı belirtiliyor. Linden Labs, ‘Bu, paylaşmaktan hoşlanmadığımız bir haber ancak işin ve Second Life'ın sağlığı için artık bu vergi yüklerini üstlenmeye devam edemeyiz. Anlayışınız ve Second Life'a verdiğiniz sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz.’ diyor.

Olası yerel satış vergisine maruz kalmanın yanı sıra, kripto para birimleri kazanıldığında, satıldığında veya başka bir forma dönüştürüldüğünde gelir veya sermaye kazancı olarak vergilendirilebilir. Bu arada NFT'ler muhtemelen tahsilat olarak vergilendirilebilir ve ABD'de yüzde 28'lik en yüksek sermaye kazançları vergi oranını cezbedebilir. Öte yandan IRS, geçen yılki iki partili altyapı faturasındaki bir hüküm sayesinde kripto bazlı kazançlar için yaptırımı kaldırmaya başlıyor.