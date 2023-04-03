Marvel'ın Yeni Dizisi Secret Invasion'dan Yeni Fragman (Video)

Marvel Studios, başrolünde Nick Fury rolüyle Samuel L. Jackson'ın yer aldığı yeni dizisi "Secret Invasion" için yeni bir fragman yayınladı. Oyuncu kadrosunda ayrıca Maria Hill rolüyle Cobie Smulders, James Rhodes, nam-ı diğer War Machine rolüyle Don Cheadle ve Talos rolüyle Ben Mendelsohn geri dönüyor.

Secret Invasion ayrıca Emilia Clarke, Olivia Colman ve Kingsley Ben-Adir'i Marvel Sinematik Evreni'ne kazandırıyor. Kaynaklara göre Ben-Adir, 21 Haziran'da Disney+'ta yayınlanacak olan dizide ana kötü karakterlerden birini canlandıracak.

Secret Invasion, Nick Fury'nin Marvel Sinematik Evreni'ne dönüşüne işaret ediyor, öyle ki karakter en son 2019 yapımı "Spider-Man: Far From Home"da yer almıştı. O filmde Fury'nin şekil değiştiren bir Skrull olduğu ortaya çıkmıştı.

Dizinin prömiyerinin 21 Haziran'da Disney+'ta yapılacağı açıklanırken, yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Secret Invasion Fragmanı