Camdan Daha Güçlü, Daha Hafif Şeffaf Ahşap Geliştirildi!

Maryland Üniversitesinde yer alan bilim insanları, sıradan ahşap levhaları neredeyse cam kadar hafif ve camdan daha güçlü ve iyi bir yalıtım özelliğine sahip şeffaf ahşap haline getirdi. Bir grup bilim insanı tarafından gerçeğe dönüştürülen fikrin gelecekte mükemmel bir yapı malzemesine dönüşme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Şeffaf Ahşap Nasıl Yapıldı?

Maryland Üniversitesindeki araştırmacılar, en az cam kadar şeffaf fakat bir camdan daha güçlü, iyi yalıtım özelliklerine sahip bir malzeme elde etti. Bilim insanları söz konusu malzemenin ilerleyen zamanlarda yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre ahşap temelde iki bileşenden oluşuyor: Selüloz ve lignin. Lignin ahşaba kahverengi rengini veren, ahşabın ışık almasının önüne geçen kromofor moleküllerine sahiptir. Bir kâğıt havluyu ikiye ayırıp havlunun kenarına yakından bakarsanız küçük selüloz liflerinin yapıştığını göreceksinizdir. Lignin, fiberglas ya da karbon fiberdeki plastik reçine gibi fiberleri birbirine bağlayan tutkal benzeri bir malzemedir.

Şeffaf ahşap yapımındaki ilk girişimler, ligninin çıkarılmasını içeriyordu ancak bu, tehlikeli kimyasallar, yüksek sıcaklıklar ve çok daha fazla zamana ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Bu da ürünün pahalı ve biraz daha kırılgan hale gelmesine sebebiyet verdi. Yeni teknik o kadar ucuz ve kolay ki bunu yapmak için evinizin bahçesi dahi elverişli olabilir.

Sıradan bir boya fırçası kullanan bilim insanları, bir metre uzunluğunda ve bir milimetre kalınlığında olan tahtadan başlayarak basitçe bir hidrojen peroksit çözeltisi hazırladılar. Güneşte veya bir UV ışığı altında bir saat kadar bırakıldığında peroksit kahverengi kromoforların etkisini yavaş yavaş yitirtti. Bu işlemlerin sonucunda boyanan kısım beyaz renge dönüştü ancak bilim insanlarının istediği renk değişimi değil, onu şeffaf hale getirmekti.

Bilim insanları daha sonra ahşaba denizde kullanım için tasarlanmış ahşaptaki boşlukları ve gözenekleri dolduran ve ardından sertleşen şeffaf bir epoksi aşıladı. Bu işlem ise beyaz ahşabın şeffaf hale gelmesine yardımcı oldu. Buna en yakın sonucu bir parça kâğıt havlu alıp yarısını suya batırıp desenli bir yüzeye yerleştirdiğinizde de görmeniz mümkündür.