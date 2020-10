SEGA'dan 60. Yıla Özel Ücretsiz Oyunlar Dağıtılmaya Başlandı

SEGA, 3 Haziran 1960 yılında Tokyo şehrinde kurulmuştu. Son olarak bu yıl içerisinde SEGA Games ve SEGA Interactive birleşimi sonrasında SEGA Corporation adını alan şirket, altmışıncı yılını kutluyor. Bunu da ücretsiz oyunlar ile gerçekleştiriyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan duyuru ile Sonic the Hedgehog 2 halihazırda Steam üzerinde ücretsiz olarak dağıtılıyorken, altmışıncı yıla özel açılan sayfaya gider ve Steam hesabınızı bağlarsanız, Saturn konsolunun akılda kalan oyunlarından olan NiGHTS into Dreams de altmış gün süreyle ücretsiz olarak sizin olacak.

SEGA'nın 60. Yılına Özel Ücretsiz Oyunları Kaçırmayın!

Ancak bütün hepsi bu kadarla da sınırlı değil. Öyle ki bugünden itibaren Armor of Heroes, Endless Zone, Streets of Kamurocho ve Golden Axed oyunları da yine Steam üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılar ile buluşturulacak. Ne var ki bu oyunları kütüphanenize ekleyebilmeniz için birazcık acele etmeniz gerekecek. Gelin hep birlikte bu oyunların hem detaylarına hem de hangi tarihlerde ücretsiz sunulacağına bir göz atalım.

Armor of Heroes (15 - 19 Ekim 2020)

Eski tarz oynanışın sunulduğu bir tank savaş oyunu olan Armor of Heroes, tekli, ekip halinde yapay zekaya karşı veya dört oyunculu PvP olarak oynanabiliyor. Oyunda Danger Zone, King of the Hill, Skirmish ve Last Man Standing dahil dokuz farklı mod da bulunuyor.

Endless Zone (16 - 19 Ekim 2020)

Kayan ekran üzerinde oynanan ve Endless evreni ile Fantasy Zone’ın bir araya geldiği aksiyon oyununda, Opbot isimli bir karakterin rolüne bürüneceğiz. Çalınan bir kaçış kapsülü ile Mezari imparatorluğundan kaçıp, Riftborn evrenine ulaşmaya çalışacağız. Endless Zone sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Streets of Kamurocho (17 - 19 Ekim 2020)

Streets of Rage 2 ile Yakuza serisinin birleşiminden oluşan Streets of Kamurocho oyununda, Kazuma Kiryu ve Goro Majima karakterlerini yöneteceksiniz. Hedefiniz ise Kamurocho şehrine ulaşmak olacak. Elbette bu süreçte birçok zorlu düşman ile mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

Golden Axed (18 - 19 Ekim 2020)

Tam adı Golden Axed: A Cancelled Prototype olan bu oyun, bir zamanlar SEGA Studios Australia tarafından üzerinde çalışılan ve Golden Axe, Altered Beast ve Streets of Rage oyunlarının 2.5B sil baştan yapımlarını kapsayan SEGA Reborn serisinin bir parçasıydı. Ne var ki stüdyonun 2013 yılında kapatılması ile yarım kalmıştı. Şimdi ise bir geri dönüş söz konusu.

Golden Axed: A Cancelled Prototype, sadece bir bölümden oluşuyor ve bizlere sil baştan yapım için düşünülen konsept hakkında fikir veriyor.