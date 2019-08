Sega, GamesCom 2019 Fuarında Yeni Bir Oyun Duyuracak

Köln şehrinde düzenlenecek olan duyuruların sıklaşması ile katılımda bulunacak olan önemli isimler de eteklerindeki taşları birer birer dökmeye başladılar. Bu zamana kadar Microsoft, Nintendo ve THQ Nordic planlarından bahsetmişti. Nintendo sonrasında GamesCom 2019 planlarından bahseden bir diğer Japon şirket ise Sega oldu.

Japon menşeli yayıncının GamesCom 2019 listesi o kadar da kabarık değil. Listede henüz duyurusu yapılmamış olan dahil olmak üzere üç oyun var. Bu oyunlardan bir tanesi PlayStation 4 ve PlayStation Vita için satışa sunulan Catherine: Full Body ve diğeri de Theme Hospital oyununun ruhani devamı olarak görülen Two Point Hospital'ın PlayStation 4, Xbox One ve Switch versiyonları. Her iki oyun da oynanabilir olarak fuar alanında bulunacaklar. Eğer GamesCom 2019 yolcusuysanız ve bu oyunlar ilginizi çekiyorsa, Sega standına uğramayı unutmayın.

Duyurusu yapılmamış olan oyun ise bir AAA oyun olacak. Bu yılın başlarında açıklama yapan Japon yayıncı Batı ülkeleri için çevrimiçi oyunlar yapmaya odaklanmayı istediğini belirtmişti. Bahsi geçen oyun ise bunun bir meyvesi olabilir. Yepyeni bir fikri mülkiyet ile de karşılaşabiliriz. Her ne olursa olsun, duyurulacak olan yeni oyunun ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı söyleniyor. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında gerçekleştirilecek olan GamesCom 2019: Opening Night Live sırasında bu oyunun duyurusu yapılacak.

Listede son olarak Sega Genesis Mini / Mega Drive Mini de var. Fuar katılımcılarının çok şanslı olacaklarını söylemek gerek. Çünkü içeriğinde bulunacak olan Ecco the Dolphin, Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Streets of Rage 2, Contra: Hard Corps, Virtua Fighter 2 ve Street Fighter II: Special Champion Edition dahil kırk iki kadar oyunla bu cihazı deneme fırsatı bulacaklar. Hem de Sega Mega Drive kontrol kolu ile. Cihazda bulunan oyunların tamamı için buraya göz atabilirsiniz.