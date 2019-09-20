Sega Genesis Mini Satışa Çıktı!

Son dönemlerde video oyunları endüstrisinde, klasik konsolların mini versiyonlarını piyasaya sürme yönünde bir trend var. PlayStation Classic ve diğer konsolların mini versiyonlarının satışa sunulduğunu çoktan gördük.

Şimdi de Sega Genesis Mini’nin satışa çıktığını öğrenmiş bulunuyoruz. Hatta konsolun, Shining Force gibi birkaç harika oyunla birlikte geldiğini de belirtelim.

Stoklar Tükenebilir! Acele Edin

An itibariyle Genesis Mini’yi Amazon üzerinden 80 dolara (yaklaşık 460 TL) satın alabilirsiniz. Ancak görünüşe göre Amazon’daki stoklar çok da fazla değil. Satın almayı düşünen varsa elini çabuk tutmasını tavsiye ediyoruz çünkü diğer mini konsollarında olduğunu gibi Genesis Mini de kısa süre içerisinde tükenebilir.

Windows Central’den Jez Corden, Genesis Mini incelemesinde, "Genesis Mini, evinizdeki modern konsolun yerini almayacak ancak 2019 yaz sezonu için harika bir hediye olacak. İster 90’larda büyümüş biri olun, ister efsane klasik oyunları oynamak isteyen bir genç olun ya da sadece eski güzel günleri hatırlamak isteyen biri olun hiç fark etmez. Bu oyunların birçoğu PC ya da Xbox One için zaten Steam’de mevcut ancak bu klasik D-pad oyun kumandalarında büyülü bir şeyler var. İşte biz buna nostalji diyoruz.” ifadelerini kullandı.