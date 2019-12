SEGA, Yakuza: Like a Dragon için Yeni Fragman ve Görüntüler Yayınladı

Oyun dünyasının kült serilerinden olan Yakuza, uzun bir aradan sonra Yakuza: Like a Dragon / Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness (Japonya) ile geri dönüş yapacak. Bu zamana kadar öğrendiğimiz detaylar ile bir hayli derinliğinin olacağını öğrendiğimiz oyunun, biz oyuncuları uzun süre başında tutacağını tahmin ediyoruz. Yayıncı SEGA bugün oyun için hem yeni bir oynanış fragmanı hem de yeni ekran görüntüleri yayınladı.

Yayınlanan yeni oynanış fragmanı, Yakuza: Like a Dragon oyununa genel bir göz gezdirme olarak görülebilir. Öyle ki Kamurocho (Tokyo), Sotenbori (Osaka) ve Isezaki Ijincho (Yokohama) olmak üzere üç farklı bölgeyi görüyoruz. Bunlara ek olarak, zorlu düşmanlar ile yapılan çatışmalar, belirli bir karaktere özel olan işler, işler arasında yapılan geçişler, yan hikaye karakterleri, çatışmada yardımının olması açısından destek kuvvet çağırma, satın alım, silah kuşanma, üretim, gizli alanlar çeşitli Play Spot'lar ve çok daha fazlasını görebilmek mümkün oluyor.

SEGA tarafından yayınlanan ekran görüntüleri ise yeni karakterleri ve Bleach Japan adı altındaki bir örgütü ekranlarımıza getiriyor. Ancak bu örgüt suç değil de sağlıklı bir toplum oluşturma hedefinde olup, kâr amacı gütmeyen bir örgüt. Hedeflerinde ise Isezaki Ichinjo bölgesi var. Ekran görüntülerinde ayrıca örgütün kurucusu ama şu anda Tokyo valisi Ryo Aoki, mevcut Bleach Japan başkanı Hajime Ogasawara ve Yokohama kolundan sorumlu Souta Kume karakterlerini görebiliyoruz.

Yeni Yakuza: Like a Dragon Görüntüleri

Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness / Yakuza: Like A Dragon konusu

Japonya dışında Yakuza: Like A Dragon adıyla satışa sunulacak olan yeni oyun, Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. Ana karakterimizin hikayesi orijinal Yakuza öncesinde ama yeni oyunun konusu 2001 yılında başlıyor. Kamurocho bir yetim olarak büyümüş olan Ichiban Kasuga, başının soktuğu beladan Arakawa tarafından kurtarılıyor ve bu şekilde ailede kendisine bir yer buluyor. Ne var ki, Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu öz babası yerine koyduğu Masumi Arakawa emriyle üstlenmesiyle on sekiz yıllık bir hapis süreci başlıyor. Çıktığında ise büyük bir ihanetle karşılaşıyor. Yaşanan olaylardan sonra, kendisini esas hikayenin geçeceği Yokohama şehrinde yerde bulan Ichiban için büyük bir mücadele başlıyor. Bu mücadelesinde de Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.