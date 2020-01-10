Segway'den Elektrikli Tekerlekli Koltuk: S-Pod (CES 2020)

Segway, CES 2020 fuarında S-Pod adını verdiği özel bir koltukla katılımcıların karşısına çıktı. Kendinden dengeli elektrikli tekerleklik koltuk gelecekteki otomobillerin yerini alacak gibi görünüyor.

Ginger ile ün salan, yıllar içerisinde farklı ihtiyaçlara yönelik ürünleri de pazara sunan Segway, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020’de dengesini kendi kendine sağlayan yeni araç S-Pod’u tanıttı. Havaalanları, eğlence parkları, çalışma kampüsleri gibi kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan tekerlekli koltuk saatte 24 km hıza ulaşabiliyor. Fuarda gösterilen konsept modelde emniyet kemeri yok ancak şirket eklemeyi planladıklarını söyledi. Aracın kontrolü Segway’in diğer ürünlerinin aksine kol dayama yerine konumlandırılan bir joystick yardımıyla sağlanıyor. Yani ileri, geri, sağ, sol ağırlığı bir yöne vererek değil hassas kumanda üzerinden sağlanıyor. Elektrikle beslenen S Pod’un batarya (pil) durumu koltuğun üst bölümüne yerleştirilmiş LED üzerinden kontrol edilebiliyor. Sinyal lambaları da bulunan aracı kullanmak için ehliyet gerekmiyor.

Colin Trevorrow tarafından yönetilen 2015 yapımı bilim kurgu macera filmi Jurassic World’de gördüğümüzde “Geosphere” adlı araçtan esinlenerek tasarlandığı görünen, sosyal medyada Pixar filmi Wall-E’deki havada duran koltuklarla karşılaştırılan Segway S Pod, 2021’nin başlarında satışa çıkacak.