Segway, Drift W1s ile Paten Deneyimini Başka Bir Boyuta Taşıyacak

İki tekerlekli kendi kendini dengeleyen araçlarıyla bilinen Segway firması, Drift W1s adını verdiği yeni ürününü tanıttı.

Gravity Adaptive System, Türkçe adıyla Yerçekimi Uyarlamalı Sistem teknolojisini temel alarak birbirinden iddialı ginger modelleri üreten Segway, paten deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak yeni aracıyla karşımıza çıktı.

Drift W1s olarak adlandırılan ürün, Çinli firmanın diğer ürünlerinin aksine çift olarak geliyor. Kullanıcılara oldukça eğlenceli bir deneyim vadeden ürün, bilhassa paten tutkunların yeni gözdesi olabilir.

Segway’in yeni modeli olarak tanıtılan Drift W1s, eğlencenin yanı sıra güvenliği de elden bırakmıyor. UL ve CE gibi birçok güvenlik sertifikasına sahip olan ürün, saatte 12 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Yepyeni bir paten deneyimi sunan ve her sürüşte farklı bir his uyandıran elektrikli paten ile tek şarjla 45 dakika sürüş yapmak mümkün olacak. Hareketlerinizi algılayarak sizi dengede tutan cihaz, gelişmiş işlemcilerle beraber çalışarak maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Böylelikle e-paten üzerinde çok daha kolay bir şekilde manevralar yapabiliyorsunuz.

399 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan Drift W1s, Ağustos ayında piyasaya sunulacak.