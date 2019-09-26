Şekil Değiştiren Robotlar NASA İçin Çalışacak

Günümüzün en popüler alanlarından birisi olarak bilinen robot yapımı NASA kuruluşunun da gündeminde. Özellikle de zorlu uzay görevlerinde kullanılması planlanan bazı özel robotlar tasarlandı. İşte haberimizin detayları.

Robot teknolojisi şu anda akıl almaz bir boyutta ilerliyor. Makine öğrenimi yoluyla kendi kendisini yetiştirilebilen yapay zekalar, neredeyse bir insan gibi davranabiliyor. NASA bunu çok daha ileriye götürmek istedi. Kuruluş şekil değiştirebilen robotlar ile birlikte derin uzay araştırmaları gerçekleştirecek.

Şekil değiştiren robotlar Titan için tasarlanıyor

Satürn gezegeninin uydusu olan Titan son derece ilginç materyallere ev sahipliği yapıyor. Özellikle de yüzeyinin sert metallerle ve kayalarla kaplı olması bu gezegeni çok daha ilginç bir hale getiriyor.

NASA bu gezegende çok değerli materyallerin bulunma ihtimali ve aynı zamanda burada yaşam olma olasılığına karşı kayıtsız kalmadı. Bu nedenle son derece derin araştırmalar yapabilmek için, bazen uzayan bazen de yuvarlak bir top haline gelen robotlar geliştirecek.

Bu robotların gezegenin yüzeyinde hızlı bir şekilde hareket edebilmesi için öncelikli koşullardan bir tanesi de şekil değiştirebilmesi. Muhtemelen 2020 yılında NASA bu robotların yapımına başlayacak. 2026 yılında ise şekil değiştirebilen robotların kullanılmaya başlandığını göreceğiz. Peki sizce bu tür şekil değiştirebilen robotlar derin uzay araştırmalarına ciddi bir katkıda bulunabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.