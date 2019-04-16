Sekiro'nun Farklı Bir Dragonrot Sistemi Olacakmış

Satışa sunulan oyunların geliştirilme süreçleri sırasında birçok değişikliklerin yaşandığı bilinen bir durum. Yayınlanan duyuru fragmanı ardından başlayan bekleme sürecinde paylaşılan ekran görüntüleri, fragmanlar ve oynanış videolarıyla bu değişime tanık oluyoruz. Sekiro: Shadows Die Twice da bu oyunlardan bir tanesi oldu. Deneyimli Lance McDonald'ın keşfi, oyundaki alternatif Dragonrot sistemini ve bir diyaloğu ortaya çıkardı.

Eğer Sekiro: Shadows Die Twice oyununda devamlı ölürseniz, bildiğiniz gibi karşılaştığınız karakterler gizemli Dragonrot hastalığına yakalanıyorlar. Bütün karakterlerin hastalığını tek seferde Recovery Charm ile iyileştirebilmek mümkün oluyor ama Lance McDonald tarafından yapılan keşfe bakılırsa, sistem başta böyle işlemeyecekmiş. Öyle ki bulunan bir kayıp kod, Dragonrot Pellet eşyasını ortaya çıkarttı. Bu eşya, karakterlerin hastalıklarını birer birer iyileştirmenize olanak sağlıyor. Bir diğer deyişle, her biri için ayrı ayrı uğraşmanız gerekecek.

Bir diğer ilginç bulgu ise Dragonrot Pellet keşfi ile gelen farklı diyaloglar. Bu sayede bilhassa Shuriken Wheel'in mucidi olan Dogen, kendisine Pellet verdiğinizde daha fazla şey söylüyormuş. Hatta Emma hakkında biraz daha fazla şey söylediğini bile duyabiliyormuşuz. Ne var ki bu diyaloglar oyunun hikayesine önemli ölçüde bir etki yapmıyormuş. Bir diğer deyişle, fazla bir kayıp olmamış diyebiliriz.

Bakalım ilerleyen zamanlarda Sekiro: Shadows Die Twice oyunundan olası başka ne gibi şeylerin kesildiğini öğreneceğiz? Malum, Dark Souls ve Bloodborne oyunlarından bütünüyle çıkartılmış düşmanlar ve çoklu-oyuncu özelliklerinin olduğunu biliyoruz. Benzer bir durum bu oyunda da gerçekleşebilir.