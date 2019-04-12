Sekiro: Shadows Die Twice 10 Günde 2 Milyon Kopya Sattı

Geçtiğimiz ayın en çok konuşulan yapımlarından olan Sekiro: Shadows Die Twice, başarısını kanıtladı. Dağıtıcı şirket Activision'dan gelen bilgilere göre; Sekiro, yalnızca 10 gün içerisinde 2 milyon satış barajını geçmiş durumda.

Bilgisayar ve konsol platformuna sunulan ninja aksiyon oyunu Sekiro: Shadows Die Twice, bir süredir oyuncuların gündeminde yer alıyor. Dünya çapında 22 Mart'ta oynanabilir hale gelen Sekiro, FromSoftware'in en başarılı oyunu oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Activision ve FromSoftware, Sekiro'nun bu alandaki bir açığı kapattığını söyledi.

Activision ürün ve pazarlama müdürü Michelle Fonseca, “Sekiro: Shadows Die Twice, Activision'ın oyun portföyüne çok özel ve benzersiz bir şey getirdi" şeklinde konuştu ve geliştirici FromSoftware'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Klasik Japon ortamının ve Japon dövüş tekniklerinin oyuncuların hoşuna gittiğini belirten Fonseca, oyunun Dark Souls'un yapımcılarından çıktığını hatırlattı.

2019'un en başarılı oyun lansmanı olarak görülen Sekiro, lansman gününde eşzamanlı oyuncu açısından Resident Evil 2 ve Devil May Cry 5'i geçmeyi başardı. Sekiro: Shadows Die Twice'i 2019'un en iyi oyun lansmanlarından biri haline getirildiğinin altını çizen Activision şu ifadeleri kullandı: