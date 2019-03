Sekiro: Shadows Die Twice'ı Elli Dakikada Bitirdi

E3 2018 fuarındaki duyurusundan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklenmiş olan Sekiro: Shadows Die Twice, geçtiğimiz Cuma günü PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Her ne kadar Dark Souls serisi ve Bloodborne oyununa göre çok farklı bir yapıda olsa da oyuncular tarafından son derece beğenildi. Öyle ki bir Twitch yayıncısı, oyununun çıkışının üzerinden bir hafta bile geçmemişken, bir Speed Run denemesinde bile bulundu.

danflesh111, canlı yayınında Sekiro: Shadows Die Twice oyununu bir saatin altında bitirmeyi başardı. Eğer tam bir süre vermek gerekirse ara sinematikleri es geçen yayıncı, oyunu Any% (olabilecek en hızlı şekilde anlamına gelir) ile 50 dakika 52 saniye içerisinde bitirmiş.

Oyunun çıkışından önce yapılan bir röportajda konuşan Yönetmen Hidetaka Miyazaki, Sekiro: Shadows Die Twice oyununu geliştirirken Speed Run oyuncularını hiçbir şekilde düşünmediklerini ama buna rağmen yapılan girişimlerin sonuçlarını izlemekten büyük keyif aldığını dile getirmişti. Bakalım Miyazaki, danflesh111 tarafından elde edilen bu sonuç hakkında ne düşünecek?

Halihazırda Twitch kanalında bulunan videoy aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!