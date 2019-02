Sekiro: Shadows Die Twice'ın İkinci Hikaye Fragmanı Yayında

Oyuncuları kanser eden oyunların yaratıcılarından bir tanesi olan FromSoftware, yakın bir zamanda kaldığı yerden devam edecek. E3 2018 fuarında duyurulmuş olan oyun Sekiro: Shadows Die Twice eğer bir aksilik yaşanmaz ise 22 Mart 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Stüyonun önceki oyunlarını oynayıp da aynı hazzın bir benzerini yaşamak isteyen oyuncuların dört gözle beklediği Sekiro: Shadows Die Twice için fragman yayınlandı. Yeni fragmanda, ana karakterimizin ustasıyla nasıl tanıştığını görüyoruz.

Bir dakikadan biraz uzun olan fragman, muhtemelen oyunun giriş sinematiğinden alınan sahneler ile oluşturulmuş. İç savaş dönemindeki Japonya topraklarında, 1500'lü yılların sonuna doğru bir zamanda geçecek olan Sekiro: Shadows Die Twice hikaye fragmanında, birçok çatışma görüyoruz. Bu çatışmaların sonlarına doğru ise fragmanda Starving Wolf olarak anılan ana karakterimiz Sekiro'nun (One-Armed Wolf / Tek Kollu Kurt) çocukluğunu görüyoruz.

Çatışma sahnelerinin ardından Sekiro ile ustası Owl'un nasıl tanıştıklarını da öğrenmiş oluyoruz. Owl, savaş alanından çekip aldığı Sekiro'yu deneyimi ve bilgisi ile eğiterek, oyunun geçtiği zamana kadar getirmiş. Hem de neye dönüşeceği hakkında en ufak bir bilgisi dahi olmadan. Şimdi ise yaşamı ana karakterimize bağlı. Bakalım bizi ve ana karakterimizi Sekiro: Shadows Die Twice oyununda neler bekliyor?

İyi seyirler dileriz!