Sekiro: Shadows Die Twice'ın İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Çıkışı uzun zamandır beklenen Sekiro: Shadows Die Twice, artık dünya genelinde satışa sunuldu. Dark Souls serisini özleyen ve Bloodborne 2 oyununun duyurulması bekleyen oyuncuları ihya edeceği tahmin edilen oyunun inceleme puanları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bakalım FromSoftware stüdyosunun yeni oyunu genel olarak nasıl karşılandı?

Japonya topraklarının iç savaş ile kasılıp kavrulduğu 1500'lü yılların sonlarını alternatif bir bakış açısı ile karşımıza getirecek olan Sekiro: Shadows Die Twice oyununda, lakabının oyuna adını verdiği bir ninjayı yöneteceğiz. İki ayrı nedenden dolayı zorlu bir macera sizi bekliyor. Birisi kaçırılan ustanızı bulmak, diğeri ise Ashina klanından bir samuray ile olan savaşınızda kaybettiğiniz kolumuzun intikamını almak. Japonya menşeli stüdyonun alışılagelmiş tarzının biraz dışına çıktığı oyun, PlayStation 4, PC ve Xbox One için bugün resmi olarak satışa sunuldu.

Metacritic sitesinde Xbox One ortalaması 92 / 100, PC ortalaması 91 / 100 ve PlayStation 4 ortalaması da 89 / 100 olan oyunun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Sekiro: Shadows Die Twice İnceleme Puanları

Areajugones - 9.5 / 10

Atomix - 95 / 100

Attack of the Fanboy - 90 / 100

COGconnected - 88 / 100

Game Informer - 9 / 10

Gameblog.fr - 9 / 10

GamePro Germany - 85 / 100

GameSpot - 9 / 10

GameStar - 88 / 100

GamingTrend - 95 / 100

Hardcore Gamer - 4 / 5

IGN - 9.5 / 10

IGN Japan - 8 / 10

IGN Spain - 9.3 / 10

JeuxActu - 17 / 20

Jeuxvideo.com - 17 / 20

PlayStation LifeStyle - 9.5 / 10

PowerUp - 9.9 / 10

Press Start Australia - 9 / 10

Softpedia - 9 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

XGN - 8.5 / 10