Sekiro: Shadows Die Twice'ın Lady Butterfly Fragmanı Yayında

Activision ve FromSoftware, geliştirilme aşamasında olan Sekiro: Shadows Die Twice için yeni fragmanlar yayınlamaya devam ediyorlar. Yakın bir zaman önce bunlara bir yenisi daha eklendi. Oyundaki bir diğer baş düşmanımız olacak Lady Butterfly, kendisini gösterdi.

FromSoftware stüdyosunun oyunları, oyunculara sundukları büyüleyici fantastik dünya kadar bölüm sonu yaratıkları ve onlarla yaptığımız çetrefilli savaşlarla da sanatsal oyunlar olmuşlardır. Sekiro: Shadows Die Twice da bu konuda bir istisna olmayacak. Bu zamana kadar üç farklı bölüm sonu düşmanı görmüştük. Corrupted Monk, General Tenzen Yamauchi ve Gyoubu Masataka Oniwa. Bu düşmanlara, yayınlanmış olan yeni fragman ile Lady Butterfly da eklendi.

Activision ve FromSoftware tarafından yayınlanmış olan yeni fragman ile tanışma fırsatına eriştiğimiz Lady Butterfly'ın yaşlı görünüyor olması sizi yanıltmasın; çünkü kendisi tahmin edemeyeceğiniz kadar seri hareket ediyor. Ayrıca savaşı yapacağımız yer ise epey etkileyici bir atmosfer sunuyor. Bununla birlikte size de Hellblade: Senua's Sacrifice oyunundaki God of Fire olarak bilinen Surt ile yaptığımız savaşı hatırlatmadı mı?