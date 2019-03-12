Sekiro: Shadows Die Twice Oyununun Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan Sekiro: Shadows Die Twice için çıkış günü git gide yaklaşıyor. Japonya menşeli stüdyonun oyunlarının hastasıysanız, muhtemelen sizin için zaman geçmek bilmiyordur. Bir de bunun üstüne yeni bir fragman daha yayınlandı. Sekiro: Shadows Die Twice çıkış fragmanı ile bir kez daha gönülleri fethediyor.

Geliştirilmesine 2015 yılının sonlarına doğru, Bloodborne oyununun The Old Hunters içeriğinin tamamlanmasından sonra başlanan Sekiro: Shadows Die Twice, E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuştu. 22 Mart 2019 tarihinde, yani önümüzdeki hafta Cuma günü Xbox One, PC ve PlayStation 4 için satışa sunulacak olan oyunda, Ashina klanından alınacak bir intikam için yola çıkan ve lakabı Sekiro olan ana karakterimizin hikayesine ortak olacağız. Bir samurayın saldırı sonucunda hem kolundan olan, hem de ustası kaçırılan karakterimizi oldukça zorlu bir macera bekliyor. Tabii ki bizi de.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanın seyir açısından oldukça eğlenceli olduğu söylenebilir. Kaliteli ara sahneler, daha önceden yayınlanan klipler ile varlıklarından haberdar olduğumuz bölüm sonu düşmanları ve sıradan düşmanlarla çatışmalar. Ayrıca öldükten sonra dirilmemizi sağlayacak olan mekaniği işleyiş anında da görme fırsatınız oluyor.

İyi seyirler dileriz!