Sekiro: Shadows Die Twice Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Sekiro: Shadows Die Twice ile ilgili yeni haberler üst üste geliyor. Oyunun çıkışına bir buçuk ay kala, PC oyuncuları için merak edilen bir detay ortaya çıktı. Activision ve FromSoftware, Sekiro: Shadows Die Twice'ın sistem gereksinimlerini açıkladılar.

Daha çok zorlu oyunları seven oyuncuların tercih ettikleri Dark Souls serisi ve Bloodborne oyununa yeni bir kardeş geliyor. Bizler esasında Bloodborne için bir devam oyunu bekliyorduk ama muhtemelen beklemeye devam edeceğiz veya FromSoftware stüdyosunun bu şekilde bir planı yok. Öyle veya böyle Sekiro: Shadows Die Twice ile yepyeni ve bir o kadar da zorlu bir macera bizleri bekliyor. Eğer Sekiro ağabeyimizin macerasına PC platformundan katılımda bulunacaksanız, Activision ve FromSoftware ikilisinin oyunun Steam sayfasını güncellediklerini ve bunun sonucunda da nasıl bir sisteme sahip olmanızın ortaya çıktığını müjdeleyelim.

Eğer halihazırdaki sisteminiz Dark Souls III oyununu kaldırmışsa, o zaman herhangi bir şekilde endişelenmenize gerek olmayacak. Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300 işlemci, 4 GB bellek ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı, oyunu minimum ayarlarda çalıştırabilmenizi sağlayacaktır.

Sekiro: Shadows Die Twice En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7950

DirectX: Versiyon 11

Ağ: Genişbantlı İnternet Bağlantısı

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX 11 Uyumlu

Sekiro: Shadows Die Twice Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570

DirectX: Versiyon 11

Ağ: Genişbantlı İnternet Bağlantısı

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX 11 Uyumlu