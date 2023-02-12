Canlı Yayında Sekiz Kanaldan Aynı Anda Depremzedelere Bağış Toplanacak

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10 ilde yaşanan yıkım, on binlerce can kaybına, yüz binlerce insanın yaralanmasına neden oldu. Gerek vatandaşlar gerek kuruluşlar topladıkları bağışlarla, yolladıkları yardımlarla bölgedeki depremzedelere yardım etmek için var gücüyle çalışıyor. Sekiz ulusal kanalda koordine bir şekilde yayınlanacak olan yeni bir programda tüm Türkiye bağış toplayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı, 15 Şubat'ta depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında depremzedelere yardım kampanyası düzenleyecek.

"Türkiye Tek Yürek" Programı Aynı Anda Sekiz Kanaldan Yayınlanacak

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarıyla savaşan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, sekiz ulusal kanalda da aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin depremzedelere destek olması beklenirken, toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

"Türkiye Tek Yürek" adındaki program 15 Şubat Çarşamba akşamı 20:00'de başlayacak.