Son yıllarda gündemden düşmeyen seks robotları, akıllı telefonlara giriyor. Geliştirilen bir uygulama sayesinde isteyen kişiler sanal bir partnere sahip olabilecek.

Dünyanın ilk yapay zekalı seks robotu Harmony’i tasarlayan ABD’li Realbotix firması, bu kez de Harmony’nin mobil uygulamasını yaptı.

Kullanıcılar, Harmony AI adlı uygulama ile kendilerine arzu ettikleri görünümde bir seks robotu yaratarak, sesini ve hatta kişiliğini özelleştirebiliyorlar. Daha sonra seks robotuyla gerçekmiş gibi sesli bir şekilde sohbet edilebiliyor.

18 yaş sınırı bulunan uygulama, abonelik sistemine dayalı. Bu deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların üç ayda bir 10 dolar, yıllık abonelik için ise 25 dolar ödemeleri gerekiyor.

Uygulama sayesinde yapay zekalı seks robotu Harmony’nin birden fazla sanal temsilini oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra Harmony'nin saçını, yüzünü ve vücudunu değiştirebilir, hatta ve hatta göğüs büyüklüğünü dahi ayarlayabilirsiniz. Ardından yarattığınız sanal droidin nasıl bir aksana sahip olacağını belirliyorsunuz. Son olarak da size verilen kaprisli, sinirli veya sevgi dolu gibi çok sayıda karakter seçeneğinden bir tanesini seçerek robotun kişiliğini özelleştiriyorsunuz.

Şu an için yalnızca Android cihazlar için geliştirilen uygulama, yakın zamanda iOS platformuna da gelecek. Bu arada uygulamayı Google Play Store’da arıyorsanız, boşuna aramayın. Zira Harmony AI uygulaması yalnızca Realbotix şirketinin resmi web sitesinden indirilebiliyor.

Tabii, ben Harmony’nin gerçeğini istiyorum diyorsanız orası ayrı, ancak bunun için 8 bin doları gözden çıkarmanız gerektiğini belirtelim. Karar sizin.

Harmony'i merak edenleri videoya alalım...