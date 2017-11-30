Seks Robotları, Gerçek İlişkilerin Yerini Alacak

Seks robotu çılgınlığının günden güne arttığı dünyamızda, Kanadalı bilim insanlarından konuyla ilgili çok ilginç bir çıkış geldi. Gelecekte insanların cinsel ihtiyaçlarını yalnızca teknoloji ve sanal gerçeklik ile gidereceklerini ifade eden bilim insanları, 'dijiseksüellik' adında yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda YouGov'un seks robotları hakkında yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmış ve 2067 yılında Amerika'daki insanların yarısının robotlarla cinsel ilişki kuracağı iddia edilmişti. Hatta uzmanlar, 2050 yılına kadar robotlarla cinsel ilişkinin, insanlar arasındaki cinsel ilişkiden çok daha fazla olacağını söylüyor.

Geçmişte yalnızca bilim-kurgu filmlerinin parçası olan teknolojiler, bugün hayatımızın merkezine yerleşiyor. Cinsellik ve İlişki Terapisi Dergisi'nde (Journal of Sexual and Relationship Therapy) yayımlanan bir makalede, Kanadalı bilim insanları gelecekte ‘dijiseksüellik' isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkacağını belirtti. Manitoba Üniversitesi'nden Profesör Neil McCarthour "Artık sanal seks döneminin başladığını kendimizden emin bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.

Robotlarla cinsel ilişkinin, gerçek bir cinsel ilişkiye tercih edileceğini ifade eden McCarthour, insanların robot partnerleriyle yakın ilişkiler kuracağını söylüyor. "Robotlar insanların isteklerini ve insan partnerlerin yapamayacağı şeyleri yapmaları için sipariş üzerine geliştirilecek" diyen McCarthour, bunun insanların robotlarla etkileşimi alanında bir devrime yol açacağını düşünüyor.

'Eşim Rahatsız Değil'

'The Sex Robots are Coming' (Seks Robotları Yolda) isimli belgesele görüşlerini açıklayan 58 yaşındaki ABD'li mühendis 'April' adını verdiği sarışın robotuyla haftada 4 kez birlikte olduğunu ve 36 yıllık eşinin bu durumdan hiç rahatsızlık duymadığını söyledi.

Eşinin bu durumu normal bir şekillde karşıladığını ve robotlarla ilişkisini aldatma olarak değerlendirmediğini belirten adam, "Artık yalnız ve ilişki kurmakta zorlanan insanların bir seçeneği daha var" ifadelerini kullandı.

YouGov'un anketinde yer alan ilginç sorulardan bir tanesi de bu konuyla ilgiliydi. “Seks robotuyla beraber olma aldatma sayılır mı?” sorusuna ABD’li yetişkinlerin yüzde 32’si ‘evet’ cevabını verirken, yüzde 33’ü de ‘hayır’ cevabını vermişti. Geriye kalan yüzde 35'lik kesim ise bu soru karşısında çekimser kalmayı tercih etti.