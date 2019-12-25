Seks Robotları Şiddetin Artmasına Neden Olabilir

Seks robotları hakkında uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzmanlar seks robotlarının cinsiyete dayalı şiddeti artırabileceğini öne sürdü.

Seks Robotları Şiddeti Artırabilir

Seks robotları her geçen gün daha da yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda seks robotlarının cinsiyete bağlı şiddet eğilimi ile ilgili sorunlar yaratabileceğini söyledi. Seks robotları tasarımları ile kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmakta. Bazı kullanıcılar seks robotlarının tasarımlarını beğenmemekte.

Araştırmalara göre, seks robotlarının tasarımları kadınlar tarafından beğenilmiyor. Hızla gelişen sanal gerçeklik ve diğer teknolojilerin insanların cinsel deneyimlerini tümüyle değiştirebileceğine inanılıyor. Seks robotlarının bazılarında yapay zeka teknolojisi de bulunmakta. Yapay zeka teknolojili seks robotları, başını oynatabiliyor, göz kırpabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de yayınlanan Psychology Today adlı dergiye konuşan seks terapisti Dr. Marianna Brandon, doktorların seks robotları yazabileceği iddiasında bulunmuştu ve seks robotlarının seks bağımlılığı gibi hastalığı bulunan insanlara ihtiyaçlarını giderme noktasında daha kolay ve etkili bir yöntem sunabileceğini öne sürmüştü.

Görünüşe göre, 2020 yılında seks robotları daha da gelişecek.