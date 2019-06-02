Seks Robotlarıyla İlişkiler 2050'de Başlayacak

Seks robotları zaten 21. yüzyılda bir devrim yarattı ve cinsel hayatını canlandırmak isteyenlere çok tuhaf bir deneyim sağladı. Nörobilimci ve ilişki koçu Bobbi Banks açıklamasında otuz yıl içerisinde seks robotlarıyla ilişkinin doğallaşacağını söyledi.

Her şeyden önce seks robotları tüm belirsizliği, duyguların dağınıklığını ortadan kaldırıyor ve insanlara aşk yaşamları üzerinde kontrol sağlayarak, her zaman hayal ettikleri mükemmel ortağı yaratmalarına izin veriyor. Robot ilişkilerinde aldatma veya reddetme korkusu yok, beklenmeyen bir ayrılmadan sonra kalp kırılma derdi de yaşanmıyor.

“Robotlarla romantik ve cinsel ilişkiler kurmak 2050 yılına kadar yaygınlaşacak. Bugün aşkı ve bağlantıyı deneyimleme biçimimiz değişiyor" şeklinde konuşan Bobbi Banks, artan güvene bağlı olarak herhangi bir robotla ilişkide yer almanın belli riskleri olacağının da altını çiziyor. Banks'e göre seks robotlarıyla yaşanacak ilişkiler bir süre sonra depresyona yol açabilir:

“İhtiyaçların talep üzerine karşılanması ve her zaman yoluna girmesi, yaşamın önündeki engellerle başa çıkamayacağınız için yüksek düzeyde depresyona yol açabilir. Hatalarımıza rağmen birbirimizi sevmeyi öğrenen insan ilişkisi ve yaşamdaki mücadeleleri benimsememiz bizi hayata bağlıyor, robot ilişkilerinde ise bu tarz problemler yaşanmayacak ve ders çıkaramayacağız"

Robot İlişkilerinde Durumlar Karışık