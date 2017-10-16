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Seks Robotu Bir Kez Daha İzdihama Neden Oldu

Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet
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Kısa bir süre içerisinde dünya genelinde büyük tartışmaya yol açan seks robotlarından biri olan Samantha, Barcelona'da erkeklerin adeta zulmüne uğradı. Barcelonalı erkekler robotun ellenmedik yerini bırakmadı ve tekrardan “cinsellik bu kadar önemli mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Dr. Sergi Santos tarafından geliştirilen ve satışa sunulan seks robotu Samantha, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Birkaç gün önce de reklam olması için bir restoran önüne yerleştirilen seks robotu, izdihama neden oldu. Hatta tanıtımının yapıldığı gün pek çok erkek tarafından ilgi gören Samantha’nın bozulması üzerine geliştirici Santos, “Bu bir oyuncak değil, ciddi bir araştırmanın ürünü” demişti.

Lokantanın önünde duran Samantha’ya ilk olarak erkekler laf atmaya başladı. Daha sonra erkek kitlesi bir hayli kalabalıklaşarak robotun etrafını sardı. Hatta çekilen fotoğraflara baktığımızda Samantha’nın tacize uğradığını da rahatça görebiliyoruz. Pek çok kişi tarafından büyük bir hasar alan seks robotunun kimileri kalça ve göğsünü elledi, kimileri ise parmağını ağzına soktu.

Bu tarzda bir yaklaşımın “barbarca” olduğunu ifade eden Santos, bu izdihamdan sonra robotun yeniden bozulduğunu da açıkladı. Dr. Santos yaptığı açıklamada, “Üzerinde çok önemli sensörlerin olduğu Samantha yine zarar gördü. İnsanlar ona karşı çok saldırgan bir tutum izliyor. Ama onu tamir etmeyi başardım” dedi.

Seks Robotu Samantha İzdihama Neden Oldu! TEKNOLOJİ Seks Robotu Samantha İzdihama Neden Oldu!

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ETİKETLER: kadın robot seks robotları

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