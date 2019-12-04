Seks Uzmanı Gelen Kutusunu İfşa Etti!

Avustralyalı cinsellik uzmanı Nadi Bokody erkeklerin sosyal medyadan gönderdiği cinsel içerikli mesajları ifşa etti.

Mesajları İfşaladı

Avustralya'nın en popüler haber sitesinde köşe yazarı olan Naki Bokody, en son yazısında erkeklerin sosyal medyadan kendisine gönderdiği mesajlara yer verdi. Erkek kullanıcılardan sık sık cinsel içerikli mesajlar aldığını ifade eden Bokody, bu durumun artık katlanılmaz bir hale geldiğini de vurguladı.

"Medyada tanıdığım diğer pek çok kadında olduğu gibi tehdit ve cinsel eylem mesajları ile karşılaşmamak için mesaj kutumu uzun süredir açmıyorum." diyen Bokody, erkeklerin paylaştığı fotoğraflara bakarak kendilerini tatmin ettiğini ve bunları mesajda ayrıntıları ile yazdıklarını söyledi. Konuşmasının devamında sadece bununla kısıtlı kalmadığını da söyledi.

Yazdığı makalelerde kilosundan saçına kadar pek çok yönden eleştiriye tabi tutulduğunu söyleyen uzman, "İnternette fikrimi ifade etmem durumunda 'aptal f..şe' ve 'çirkin o..pu' gibi hakaretlerle karşılaşıyorum." dedi.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve benzer şekilde yayıncılık da yapan Bokody, yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medya gündemine oturmayı başarıyor.