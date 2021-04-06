Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı Açıklaması

Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı açıklaması yaptı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni silahlı insansız hava aracı TB3 ile ilgili Bakü'de açıklamalarda bulundu ve TB3'ün özelliklerini paylaştı. Bayraktar ayrıca insansız savaş uçağı ile ilgili de bir açıklama yaptı.

Selçuk Bayraktar: "İnsansız Savaş Uçağı Çalışmalarımız Devam Ediyor"

Sputnik'in haberine göre, Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bugün artık insanlı tanklar yerine, akıllı daha hafif hızlı dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık insanlı son savaş uçakları yapılıyor dünyada. Bundan sonra nasıl ki bütün dünya Karabağ muhaberesinde Türk ordularının dünyadaki ilk SİHA'larla kazanılan zafer diye adlandırılıyor. Maharetini gördü. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. İnsansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor"

TB3 Açıklaması

"Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor"

Akıncı PT-3 İlk Uçuşunda Başarılı Olmuştu

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamasıyla birlikte Akıncı PT-3 prototipinden ilk müjde gelmişti. Akıncı Prototip-3 olarak adlandırılan yeni nesil insansız hava aracı, bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına yer veriyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşım kapsamında Bayraktar, "Akıncı Prototip-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek" ifadelerini kullandı. Bayraktar ayrıca "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun" açıklamasına yer vermişti.

#AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. 😉



Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 👍



Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık.#BeratKandili'miz mübarek olsun.🌹#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/B7n4qbw6mh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2021

Özgün yapay zeka sistemi sayesinde çevresel koşulların farkında olan Akıncı PT-3; MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.

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