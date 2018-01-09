Selçuk İnan ile Samsung Arasındaki 'S8' Davası Sonuçlandı

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, geçtiğimiz aylarda kendisine tescilli olan 'S8' markasının Samsung tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle, Güney Koreli teknoloji devine patent davası açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, patent krizine son noktayı koyarak, 110 bin TL tazminat isteyen İnan'ın talebini reddetti.

Selçuk İnan, yaklaşık dört sene önce kendi baş harfinden ve Galatasaray'da giydiği forma numarasından oluşan kombinasyonu oluşan 'S8' markasını Türkiye Patent Ensititüsü'nden (TPE) tescil ettirmişti.

Selçuk İnan - Samsung Davası Nasıl Başladı?

Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı S8 modelinin Türkiye'deki isim haklarına sahip olduğunu iddia eden Galatasaraylı futbolcu, Güney Koreli teknoloji devine patent davası açtı.

İnan, Samsung tarafından beklediği cevabı alamayınca avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu ve 22 Kasım Çarşamba günü tedbir amaçlı dava açtı. Öte yandan Samsung'un 'S8' ibaresini taşıyan bütün ürünlerinin piyasadan çekilmesini talep eden İnan, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde 'S8' markasının kullanılmasının durdurulmasını istedi.

İnan, teknoloji devinden 10 bin lira maddi, 100 bin lirası da manevi olmak üzere 110 bin lira tazminat talep etti.

Mahkeme, Selçuk İnan'ın Talebini Reddetti

Davanın görüşüldüğü İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan'ın 'S8' şeklindeki markasal kullanımların durdurulması konusundaki ihtiyati tedbir talebini reddetti. Söz konusu markanın İnan'dan önce Audi ve Altın marka AŞ şirketleri tarafından alındığı belirtilirken, Samsung'un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri numarasını 2010 yılında tescil ettirdiği ifade edildi.

"Sayılar ve kelimeler kimsenin tekelinde değildir" diyen mahkeme, ihtiyati tedbir talebini reddetmesinin gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung'un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup. S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir"

Mahkemeden beklediği cevabı alamayan İnan, tedbir kararı için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.