Selçuk İnan, Samsung'dan S8 Satışlarını Durdurmasını İstedi

Selçuk İnan ve Samsung arasında yaşanan patent krizini, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Galatasaray'ın başarılı kaptanı, kendisine tescilli olan 'S8' markasının Samsung tarafından ihlal edildiğini tekrar bildirdi ve Güney Koreli teknoloji devine tedbir talepli dava açtı.

Selçuk İnan, kendi baş harfinden ve Galatasaray'da giydiği forma numarasından oluşan kombinasyonu oluşan 'S8' markasını Türkiye Patent Ensititüsü'nden (TPE) tescil ettirmişti.

Yani işin aslına bakarsanız, Samsung'un S8'den anladığı ile Selçuk İnan'ın S8'den anladığı tamamen farklı. Ancak patent kuralları gereği, söz konusu markanın ne çağrıştırdığının bir anlamı yok; izinsiz bir şekilde kullanılması ve pazarlanması suç teşkil ediyor.

İsim ve forma kombinasyonunu tescil ettiren yalnızca Selçuk İnan değil. Daha önce Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'da 'CR7'yi kendi adına tescil ettirmişti.

Selçuk İnan ve Samsung arasında yaşanan krizin ayrıntıları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şirkete daha önce ihtarname gönderen İnan, beklediği cevabı alamayınca avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu ve 22 Kasım Çarşamba günü tedbir amaçlı dava açtı.

İnan'ın avukatı, "Davalı müvekkilim adına tescilli markasını ayırt edilemeyecek kadar bir benzerini kullanmaktan çekinmemiştir. Müvekkilimin tescilden doğan hakları açıkça ihlal edilmektedir. Öncelikli olarak ihtiyati tedbir kararı verilmek suretiyle davalının 'S8' ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İnan, teknoloji devinden 10 bin lira maddi, 100 bin lirası da manevi olmak üzere 110 bin lira tazminat talep ediyor. Bununla birlikte Samsung'tan konuyla ilgili hala bir açıklama gelmediğini de belirtmiş olalım.