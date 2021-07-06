Selfie Çeken Telefon Hırsızı Kendi Kendini Ele Verdi

Selfie çeken telefon hırsızı güvenlik kamerasından kaçamadı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen hırsızlık olayında selfie şoku yaşanıyor. İki hırsız arkadaştan biri dükkana girerek telefonları incelerken iş yeri sahibini oyaladı, bu arada diğeri ise telefonları çaldı.

İstanbul'un Avcılar bölgesinde telefon dükkanına sahip olan Yusuf Şakar, dükkanına müşteri gibi gelen şüpheliyi çektiği selfie görüntülerinden yakaladı. Hırsızın arkadaşının kurcaladığı telefonlarda selfie çektiğini fark eden Şakar, kendisini oyalarken arkadaşının da 3 telefon çaldığini dile getirdi.

Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan hırsızlık olayı sosyal medyada ilgi uyandırmayı başardı. Avcılar'ın Çiğdem Caddesi'ndeki bir telefon dükkanına gelen iki şüphelinden biri iş yeri sahibini oyaladı, diğeri ise o sırada üç farklı akıllı telefonu cebine indirdi. Ancak hırsızın arkadaşının baktığı telefonlarla selfie çekmesi, kendilerini ele vermesine sebep oldu.

Selfie çeken telefon hırsızı güvenlik kamerasından kaçamadı

Pazar günü saat 11:20 sularında yaşandığı belirtilen olaya göre, ilk olarak kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şahıs dükkana giriş yaptı. Birkaç telefon kurcalayan ve fiyatını soran şüpheli isim, telefonu eline alarak selfie çekmeyi ihmal etmedi. Bu sırada dükkana hırsızlığı yapan diğer şüpheli girdi. Tezgahtaki telefonlara bakmaya başlayan ve iş yeri sahibinin meşgul edildiğini gören hırsız tezgahtaki telefonlara el attı.

İlk başta 2 sıfır telefonu alan ve dışarı çıkan hırsız, daha sonra tekrardan gelip 1 sıfır telefon daha çaldı. İş yeri sahibini oyalayan şahıs ise hırsız arkadaşının gittiğinden emin olarak selfie çektiği telefonu dükkan sahibine teslim etti.

Kısa süre sonra olayı fark eden telefoncu Yusuf Şakar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince şüphelilerin yakalanma çalışması başlatıldı. 10 bin TL'lik zararı olduğunu ifade eden Yusuf Şakar olayı şu şekilde anlattı: