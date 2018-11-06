Selfie Çekmek İsterken Eşsiz Sanat Eserlerine Hasar Verdiler

İnsanlar mükemmel selfie’yi çekmeye çalışırken oldukça mantıksız riskler alma eğiliminde olabiliyorlar. Hatta bazen çevrelerinin farkında olmuyorlar ve bu durum büyük felaketlere yol açabiliyor. Rusya’daki birkaç genç kadın da selfie çekmek isterken, Salvador Dali ve Francisco Goya’nın son derece değerli sanat eserlerine zarar vererek kendilerini bir anda tehlikeli bir durumun içerisinde buldu.

Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Uluslararası Sanat Merkezi'ni ziyaret eden kadınlar, bir grupta selfie çekmeye çalışırken üzerinde iki sanat eseri bulunan yapıyı kazayla devirdi. Bu olay, Rusya İçişleri Bakanlığı ve devlet destekli haber ajansı TASS tarafından da doğrulandı.

MIA tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, üç ziyaretçinin sanat merkezindeki eserlere baktığı sırada iki sanat eserini taşıyan yapının bir anda devrildiği görülüyor. Yapı devrildikten hemen sonra yapının arkasında bir insan olduğu da görülebiliyor.

Los Caprichos serisinden bir Francisco Goya gravürü ve Salvador Dali tefsirinin, yapının devrilmesi sonucu hasar gördüğü belirtiliyor. Sanat merkezinin bir çalışanı haber ajansına yaptığı açıklamalarda, devrilme sonrasında Goya’nın sanat eserinin çerçevesinin ve camının kırıldığını söylerken, Dali’ye ait çizimde de hasar oluştuğunu söyledi.

Olaydan sorumlu tutulan bayanlar daha sonra yaptıkları açıklamada, yapının arkasında selfie çekmek isterken kazayla yapıya dokunduklarını söyledi. Yekaterinburg da kadınlara karşı bir ceza davası açmadı.