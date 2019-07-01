Selfie Çekmek İsterken Ortadan Kayboldu!

Zaman zaman selfie çekerken yaşanan istenmeyen olayları ve üzücü felaketleri sizlerle paylaşıyoruz. Bazı insanlar selfie çekmek isterken yaralanabilirken, bazıları da çok tehlikeli yerlerde ve durumlarda selfie çekmek isterken hayatını kaybedebiliyor.

Bu seferki üzücü selfie haberi ise Kayseri’den geldi. Homurlu Şelalesi'nde kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen bir genç, dengesini kaybederek dereye düştü ve olayın üzerinden 3 saat geçmesine rağmen hala bulunamadı.

Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa ailesiyle birlikte Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye Mahallesi’nde bulunan Homurlu Şelalesi’ne gitti.

İddiaya göre, fotoğraf çektirmek için şelalenin üst tarafındaki kayalıklara çıkan genç, dengesini kaybederek dereye düştü ve gözden kayboldu.

Yakınlarının hemen haber vermesiyle olay yerine 112, jandarma, AFAD ve gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına 3 saattir devam ediyor ancak hala gence ulaşılabilmiş değil.