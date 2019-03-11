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  4. Selfie Merakı Yüzünden Jaguara Yem Oluyordu! İşte O Anlar

Selfie Merakı Yüzünden Jaguara Yem Oluyordu! İşte O Anlar

Selfie Merakı Yüzünden Jaguara Yem Oluyordu! İşte O Anlar
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Selfie, ya da Türkçe ismiyle özçekim merakı, insanların başına dert açmaya devam ediyor. Son örnek Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD). Arizona eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde selfie çekmek isteyen bir kadın, az kalsın jaguara yem oluyordu.

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan ‘Vahşi Yaşam Dünyası’ adındaki hayvanat bahçesi, korkunç bir olaya sahne oldu. 

İsmi açıklanmayan bir kadın, jaguarın bulunduğu alanda selfie çekmeye çalışırken hayvanın saldırısına uğradı. Kafesi çevreleyen tel örgülere gereğinden fazla yaklaşan talihsiz kadın, jaguarın arkadan saldırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Saldırı sonrası yaralanan kadının görüntüsü, Adam Wilkerson adlı bir kişi tarafından kayda alındı. Görüntüler her ne kadar buzlanmış olsa da, kadının çeşitli yerlerinden yaralar aldığı görülüyor. 

 

 

Çevredeki insanların yardımlarıyla kurtarılarak hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan hayvanat bahçesi yönetimi, söz konusu olayın bir insan hatasından dolayı meydana geldiğini, bu nedenle hayvanın uyutulmayacağını söyledi.

Dünyanın en büyük fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, geçtiğimiz yıl yaban hayatı korumak için vahşi doğaya ait olan hayvanlarla çekilen selfie'lere içerik uyarısı eklemişti. 

Şirket, #koalaselfie, #lionselfie #koalahugs ya da #tigerpet gibi etiketlerin aratılması sonucunda, "Instagram'da hayvan istismarına ve nesli tükenen hayvanların veya parçalarının satışına izin verilmez. Hayvanlara veya çevreye zararlı davranışları teşvik eden gönderilerle alakalı olabilecek bir konu etiketi aratıyorsun" uyarısı veriyor.

Temmuz 2018’de benzer bir karar alan konum merkezli arkadaşlık uygulaması Tinder, kullanıcılarının profillerinde kaplanlar ile selfie bulundurmamasını istemişti.

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ETİKETLER: jaguar selfie

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