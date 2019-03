Selfie Merakı Yüzünden Jaguara Yem Oluyordu! İşte O Anlar

Selfie, ya da Türkçe ismiyle özçekim merakı, insanların başına dert açmaya devam ediyor. Son örnek Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD). Arizona eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde selfie çekmek isteyen bir kadın, az kalsın jaguara yem oluyordu.

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan ‘Vahşi Yaşam Dünyası’ adındaki hayvanat bahçesi, korkunç bir olaya sahne oldu.

İsmi açıklanmayan bir kadın, jaguarın bulunduğu alanda selfie çekmeye çalışırken hayvanın saldırısına uğradı. Kafesi çevreleyen tel örgülere gereğinden fazla yaklaşan talihsiz kadın, jaguarın arkadan saldırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Saldırı sonrası yaralanan kadının görüntüsü, Adam Wilkerson adlı bir kişi tarafından kayda alındı. Görüntüler her ne kadar buzlanmış olsa da, kadının çeşitli yerlerinden yaralar aldığı görülüyor.

A woman suffered serious injuries after being attacked by a jaguar while attempting to take a selfie at an Arizona zoo.



