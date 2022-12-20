Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'in Belgeseli Xiaomi 12T Pro ile Çekildi!

Ülkemize sayısız gurur yaşatan Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner, belgeselinin çekimi için 200MP kameraya sahip Xiaomi 12T Pro'nun karşısına geçti ve hayat hikâyesinin detaylarını paylaştı.

Çocukluk günlerinden dünya şampiyonluğuna kadar uzanan serüvenini anlatan Semih Saygıner'e belgeselinde hikâyesinin vazgeçilmezi olan arkadaşları da eşlik etti. Doğduğu ve büyüdüğü Adapazarı’nda çekilen Semih Saygıner’in hikâyesi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Xiaomi 12T Pro ile Çekilen Semih Saygıner Belgeseli

Belgeseli bir diğer önemli kılan ise tüm görüntülerin yüksek netlik, güçlü gece fotoğrafçılığı ve hızlı odaklama ile mükemmel görüntüler sunan Xiaomi 12T Pro ile çekilmiş olması.

Xiaomi 12T Pro'nun kamerası 200MP kalitenin yanı sıra aynı zamanda portre çekmek için ideal olan büyük 1/1.22" sensör boyutunun özelliklerini kullanabilen sensör içi 2 kat yaklaştırma özelliğine de sahip. Xiaomi 12T serisi film yapımı yaratıcılığını ortaya çıkarmak için tam çözünürlüklü 8K video kaydı desteğine sahip.