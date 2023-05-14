Bilim İnsanları Şempanze Dilini Çevirmeyi Başardı

İnsanlardan sonra yaşayan en zeki canlılar arasında yer alan şempanzeler, kendi aralarında oldukça karmaşık bir iletişim yöntemi kullanıyorlar. Bir süredir bu dil üzerinde çalışan bilim insanları, sonunda çeviri yapmayı başardı.

Ünlü Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre şempanzelerin farklı insan sözcüklerine denk gelen belirli sözcükleri, sözdizimsel benzeri yapılar yoluyla cümle haline getirerek iletişim kurduğu keşfedildi.

Tehlikeye Özel Kelimeleri Var!

Araştırmada özellikle şempanze grubunun kendi aralarında yaşanan olaylara karşı verdikleri tepkilere odaklanıldı. Buna göre yılan ve benzeri canlılar gören şempanzeler, belirli şematik sesleri çıkararak türdaşlarını uyardı.

Verileri test etmek adına şempanzelere içerisinde yılan yer alan bir sunum gösteren bilim insanları, şempanzelerin yılanlara karşı "alarm-huus" ve "waa-barks" sesleri çıkarttıklarını tespit etti.

Bilim insanlarına göre bu sesler gelişigüzel sesler değil. Şempanzeler gerçekten de aralarında bir dil kullanıyor. Bazı seslerin "Çabuk gel", "Tehlike/sürpriz" anlamına geldiği tespit edildi.

Henüz ilk defa şempanze dili için birebir çeviri yapılmış olsa da elde edilen verilerin insan dilinin evrimine dair önemli bulgular sağlaması bekleniyor.