Şempanzeler ve İnsanların Kullandıkları İşaret Dilleri Birbirlerine Benziyor

Uganda’da yaşayan şempanzeler üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bölgedeki şempanzelerin birbirleri ile iletişim kurarken kullandıkları işaret dilinin, insan dilinin temellerine benzediğini ortaya koydu.

Birleşik Krallık’taki Roehampton Üniversitesinde görevli Raphaela Heesen ve ekibi, Budongo Ormanı’nda yaşayan 58 farklı şempanzenin yer aldığı 2000’den fazla videoyu inceledi. Maymunların işaret dili kullandıkları anları içeren videoları analiz eden ekip, temelde maymun dilinin yapısını araştırıyorlardı.

Uzunca süren araştırma sonrasında, çok kullanılan işaretlerin daha uzun hareketlerden, az kullanılan işaretlerin ise kısa ama birbirine bağlanır hareketlerden oluştuğu görüldü. Yapılan bu tespitle şempanzelerin hece tabanlı bir iletişim biçimi geliştirdikleri gün yüzüne çıkmış oldu.

Araştırmanın başındaki isim Raphaela Heesen konuyla ilgili, “Primatlarında işaret dili ile iletişimleri, tabi ki, insanların kullandığı dillerden oldukça farklı; ancak bulduğumuz detaylara bakılırsa, iki sistem benzer temeller üzerine kuruluyor” açıklamasını yaptı. Şempanzeler üzerinde yapılan araştırmalardan önce bir başka maymun türü olan Bonobo’ların kullandıkları iletişime dair de araştırmalar yapılmış ve yine insanlar diline benzer bir dil konuştukları tespit edilmişti. Açıklamalarına devam eden Heesen de bu detayı hatırlatarak, “Bizimkine benzer işlerin bir araya gelerek, hayvan krallığındaki diğer detayları görmek için yeni yollar oluşturulmasını sağlayabiliriz” dedi.

Benzer detaylara rağmen şempanzeler insanların işaret dilinin çok ötesinde bir iletişim yöntemi kullanılıyorlar. Sadece ellerini kullanmakla kalmayna şempanzeler, ellerinin yanı sıra ayakk, burun, vücut ve yüz hareketleri ile iletişimlerini tamamlıyorlar.