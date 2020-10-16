Semptom Göstermeyenlerin Sayısı Açıklanmayacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız." cümlelerine yer vermişti. Sözcü.com.tr'den Yusuf Demir'in aktardığı habere göre, Sağlık Bakanlığı kaynakları açıklamanın yanlış algılandığını bu sayıların vatandaşla değil sadece Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağını bildirdi.

Semptom Göstermeyenlerin Sayısı DSÖ ile Paylaşılacak

Tüm verilerin 15 Ekim'den itibaren açıklanacağı bilgisi sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak 15 Ekim koronavirüs tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Sağlık Bakanlığı kaynaklarının Sözcü'ye yaptığı açıklamaya göre, rakamların toplumla paylaşılması söz konusu değil.

Kaynakların yaptığı açıklamadan anlaşılacağı üzere günlük koronavirüs tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

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Ülkemizde Son Durum Ne?

15 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 342.143 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.080'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.408 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 299.679 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.