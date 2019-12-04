Sen İste Casper Yapsın! - Casper Excalibur G770 İnceleme

Casper'ın yeni dizüstü bilgisayarına yakından bakıyoruz. Casper Excalibur G770 modelini sizler için inceliyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Casper Excalibur G770'in teknik özelliklerine bir göz atalım. Casper Excalibur G770, 15.6 inçlik FHD IPS LED ekrana sahip. Gücünü 9. Nesil Intel Core i7 9750H / 9. Nesil Intel Core i5 9300H işlemciden alan dizüstü bilgisayarda beş farklı RAM seçeneği bulunuyor. Bu RAM seçenekleri şu şekilde: 8GB DDR4 / 12GB DDR4 / 16GB DDR4 / 32GB DDR4 / 64GB DDR4.

Dizüstü bilgisayarın depolama tarafında da yine pek çok seçenek mevcut. Cihazın dahili depolama alanı şu şekilde: 480 GB SSD, 1 TB HDD, 1 TB HDD + 120 GB M2 SSD, 1 TB HDD + 240 GB M2 SSD, 1 TB HDD + 512 GB NVME M2 SSD, 480GB SSD + 512 GB NVME M2 SSD, 240 GB SSD, 1 TB SSD, 1 TB HDD + 1 TB M2 SSD, 4 TB SATA SSD + 2TB M2 SSD + 2 TB M2 SSD, 240 GB M2 SSD, 512 GB NVMe M2 SSD.

Casper Excalibur G770'de NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 128 Bit ve NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB GDDR5 96 Bit olmak üzere iki farklı ekran kartı seçeneği bulunmakta.

Casper Excalibur G770 İnceleme

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Casper Excalibur G770 incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Casper Excalibur G770 inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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