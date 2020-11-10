Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son aktarılan bilgilere göre usta oyuncu Şener Şen koronavirüse yakalandı.

Şener Şen Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen koronavirüse yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Daha önce Tosun Paşa, Neşeli Günler, Eşkıya, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler, Çöpçüler Kralı, Gülen Gözler ve Bizim Aile gibi yapımlarda yer alan ve izleyicileriyle buluşmaya son zamanlarda tiyatro sahnesinde devam eden Şener Şen’in yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü. Habertürk’te yer alan bir habere göre usta oyuncunun tedavisi Şişli’de bulunan özel bir hastanede sürdürülüyor.

Türkiye’nin Koronavirüsteki Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 10 Kasım'dan itibaren toplam hasta sayısı 399.360 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 11.059’a yükseldi. İyileşen hasta sayısının 342.501 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 3.001 olduğu belirtildi.

Bu hafta hastalarda zatürre oranı %4,2, yatak doluluk oranı %53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %69,9, ventilatör doluluk oranı %34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı %99,7 olarak açıklandı.

Yeni tip koronavirüse yakalanmamak için insanlarla yakın temasta bulunmamalısınız. Tüm dünyada etkisini sürdüren virüsten korunmak için ellerinizi sık sık yıkamalı ve ağzınızı ve burnunuzu kapatmalısınız.