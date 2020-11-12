Koronavirüse Yakalanan Şener Şen'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Koronavirüse salgınına yakalanan Şener Şen'in sağlık durumu hakkında menajeri açıklama yaptı. Şener Şen sağlık durumu nasıl? İşte Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu tarafından yapılan açıklama.

Şener Şen Sağlık Durumu Nasıl?

Yapılan açıklamada Şener Şen'in test sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Şener Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Şener Şen, KOVİD-19 testini pazar günü yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şener Bey gayet iyi ve karantinada. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor."

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

CDC'ye göre dikkat edilmesi gereken koronavirüs semptomlarının tam listesi:

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes almada zorluk veya nefes darlığı

Yorgunluk

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı veya kusma

İshal

11 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

11 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 402.053 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.145'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.095 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 344.613 olarak açıklandı.