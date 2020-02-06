Senfoni Orkestrasını Robot Yönetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen senfoni orkestrası konseri, ilginç anlara sahne oldu. Müthiş eserlerin çalındığı konseri, insansı robot yönetti. Robotun yönetimi alkışlarla karşılanırken, o anlar bizlere teknolojinin ne noktaya geldiğini gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika (Sharjah) kentindeki bir sanat akademisinde bir robot, çok sesli konserde orkestra yönetti. Robot orkestra şefi, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Konseri izlemeye gelen seyirciler, “Konseri hem beğendik hem düşünceye daldık. Çünkü dünya bir robotun da orkestra yönetebileceği kadar değişti” ifadelerini kullanmaktan geri kalmadılar.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üçüncü büyük emirliği olan Şarika, son yıllarda önemli bir atılımın içerisine girmişti. Özellikle sanat ve kültür eserlerini desteklemeye başlayan emirlik, Dubai ile yarışabilecek konuma gelmişti.

Robotların hızlı yükselişini gören emirlikte yetkililer, bu sebeple bir çok sesli orkestra konseri düzenleme kararı almışlardı. Konserin başına ise insansı robot geçirerek, hem konsere hem de müziğe ilgiyi yükseltmeyi başardılar.

Robot orkestra şefi olur mu?

Çok sesli klasik müzik orkestralarında aslında en önemli rollerden bir tanesi şeflere ait: Her ne kadar konser sırasında "sadece sopa sallıyor" gibi görünseler de şefler konser öncesinde bütün her şeyi planlıyorlar.

Eserin nasıl çalınacağından, çalınırken yaşanan aksaklıklara kadar birçok sanatsal detaya müdahale eden orkestra şefleri, konser sırasında ise aksaklık olmaması için mücadele ediyorlar.

Orkestranın başına geçen robot ise sadece son andaki olayları devralmış durumda. Sanatsal bir yaratımdan öte, sadece akrobatik hareketler icra eden robota bu sebeple orkestra şefi demek pek mümkün değil.