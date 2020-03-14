Sennheiser Momentum True Wireless 2 Kulaklıkları Piyasaya Çıkıyor

Sennheiser’ın Momentum True Wireless 2 kulaklıkları, gürültü önleme ve mükemmel ses kalitesini bir araya getiriyor.

İlk gerçek kablosuz kulak içi kulaklığını çıkardıktan bir buçuk yıl sonra, Sennheiser Momentum True Wireless 2 ürünü ile yeniden raflarda yerini alıyor. Bu yeni üründeki en büyük gelişmeler, gürültü önleme ve çok daha iyi bir pil ömrü. Ayrıca, bu kulaklıkların, öncekilerden 2 mm daha küçük olması da dikkatleri çekiyor.

Pil Boşaltma Sorunları Ortadan Kaldırıldı

Kulaklıklar, yedi saate kadar çalma süresine sahip. Bu süre, Sennheiser'in ilk kulaklıklarından dört saat daha fazla. Sennheiser, ayrıca kullanıcılar tarafından bildirilen, pil boşaltma sorunlarını da giderdiğini iddia ediyor. Yeni bir Bluetooth çipine geçildiğini ve tüm güç tüketimi olasılıklarını ortadan kaldıracağını söylüyor.

Sennheiser Momentum True Wireless 2, AptX standartlarını ve Bluetooth 5.1'i destekliyor. Kulaklık, gürültü önleme modlarının yanı sıra ses geçişi moduna da sahip.

Sennheiser Momentum True Wireless 2, Nisan ayından itibaren ABD ve Avrupa'da siyah renkte satışa sunulacak. Ürünün satış fiyatının 299,99 $ civarında olması bekleniyor.