Sennheiser Ses Bölümünü Sattı: Sennheiser Kapanıyor mu?

Almanya merkezli Sennheiser ses bölümü sattığını duyurdu. Dünya çapında profesyonel ses ürünleriyle bilinen Sennheiser, geçtiğimiz yıldan bu yana kar marjında istediği seviyede değildi. Markanın ses bölümü İsviçre merkezli tıbbi işitme firmasına devredildi.

Profesyonel ses ürünleriyle tanınan Sennheiser, yaptığı son duyuruya göre tüketici odaklı ses bölümünü sattı. Satış kapsamında olan bölümde kulaklık, soundbar ve DAC gibi popüler ses ürünleri üretiliyordu. Şirketin tüketici odaklı ses bölümü, SONOVA Holding AG adlı İsviçre merkezli tıbbi işitme şirketi tarafından satın alındı.

Yılın başında Sennheiser, ses bölümünü elden çıkarmak için bir alıcı aradığını açıkladı, bu nedenle ilan birkaç aydır bekleme içerisindeydi. Resmi olarak gelen açıklama sonrasında şirketin önemli bir iş kolu SONOVA'ya satılmış durumda.

Sennheiser ses bölümü resmen satıldı

Onay bekleyen anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Ancak anlaşma sonrasında yapılan açıklama doğrultusunda, daha fazla Sennheiser ürünü görmeye devam edileceği ifade edildi. İki firma, Sennheiser markası altında tüketici odaklı ses cihazları yapmak için birlikte çalışacak.

Markaların ortak açıklamasında, "Sennheiser müşterilerine gelecekte birinci sınıf ses çözümleri sunmaya devam etmek için, ortak marka şemsiyesi altında kalıcı bir iş birliği planlanıyor" ifadesi yer aldı. Ayrıca Sennheiser markasının gelecekteki iş birliği için bir lisans anlaşması da imzalandı.

Sennheiser'ın eş CEO'larından biri olan Daniel Sennheiser, bu anlaşmadan memnun olduğunu aktardı. CEO, Sennheiser'ın konuşma özellikli işitme cihazları ve hem gerçek kablosuz hem de odyofil kulaklıklar için daha fazla fırsat yaratabileceğini düşünüyor.

Sennheiser'ın profesyonel tarafı ise Sonova ile yapılan anlaşmanın bir parçası değil ve bağımsız olarak çalışmaya devam edecek. Profesyonel kullanım için mikrofon ve kulaklık üretimi Sonova markasıyla birlikte yürütülecek.

Şirketin, tüketici odaklı ses bölümünü neden sattığını merak ediyor olabilirsiniz. Yakın zamanlarda kulaklık satışları beklendiği kadar iyi gitmedi. Daniel Sennheiser, yaz boyunca "rekabet baskısının önemli ölçüde arttığını" ve o sırada kar marjlarının baskı altında olduğunu söyledi. Şirket bu süreçte dünya çapında 650 kişiyi işten çıkardı.

Sennheiser 75 yılı aşkın süredir ses alanında faaliyet gösteriyor. Son zamanlarda öne çıkan özellikler arasında CX 400BT kablosuz kulaklıklar yer alıyor. Şirketin diğer öne çıkan ürünleri arasında Momentum True Wireless 2 kablosuz kulaklık ve kablolu HD 560S kulak üstü kulaklık yer alıyor.