Senua's Saga: Hellblade II'nin Çıkış Platformları Duyuruldu

Ninja Theory stüdyosu tarafından geliştirilmekte olan Senua's Saga: Hellblade II, oyuncular tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Şu an için birçok bilinmez söz konusu ama en azından oyunun hangi platformlara çıkacağını artık biliyoruz. Senua's Saga: Hellblade II, Xbox Series X ve PC için özel olarak geliştiriliyor.

Psikoz hastası hanım ablamız Senua, yeni nesil ile bizleri yeni bir maceraya götürecek. Hellblade: Senua's Sacrifice için bir devam oyunu olacak olan Senua's Saga: Hellblade II, bu ay düzenlenen The Game Awards 2019 şovunda Xbox Series X ile birlikte duyurulmuştu. Sürpriz duyuru etkileyici bir fragman ile yapılmış ama beraberinde herhangi bir detay verilmemişti. Sadece Heilung grubunun oyun için müzik besteleyeceğini öğrenmiştik ki zaten fragmandaki şarkı da onlara ait.

Yakın zaman önce bir hayran, Twitter üzerinden Xbox Games Pazarlama Genel Müdürü Aaron Greenberg'e, Senua's Saga: Hellblade II'nin hangi platformlara çıkacağını sormuş. Soruya cevap veren Greenberg, oyunun Xbox Series X ve PC için özel olarak geliştirilmekte olduğunu doğrulamış.

It’s being made exclusively for Xbox and PC.