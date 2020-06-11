Senua's Saga: Hellblade II Unreal Engine 5 İle Geliştiriliyor

Senua's Saga: Hellblade II, Unreal Engine 5 motorunu kullanan oyunlardan bir tanesi olacak. Xbox Wire sayfasında yer alan bir detay, bunu resmi olarak ortaya çıkarttı.

Ninja Theory şu anda Hellblade: Senua's Sacrifice için bir devam oyunu üzerinde çalışıyor. PC ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan oyun için henüz bir çıkış tarihi verilemiyor ama büyük ihtimalle bu yılın son çeyreğine yetişmeyecektir.

Senua's Saga: Hellblade II Unreal Engine 5 Teknolojisi Kullanacak

Microsoft, Xbox Wire üzerinden yeni nesil konsol ile ilgili olarak bu zamana kadar duyurulan her şeyi özetlediği yeni bir paylaşımda bulundu. Xbox Series X Program Yönetimi Yöneticisi Jason Ronald tarafından hazırlanan yazıda belirtilene göre, Senua's Saga: Hellblade II Unreal Engine 5 üzerine kurulu olacakmış ve yeni nesil Xbox konsolunun gücünden de faydalanılarak Hellblade serisi daha önceden görülmemiş seviyelere çıkartılacakmış.

Öte yandan, The Game Awards 2019 şovundaki duyuru da Xbox Series X konsolunun gücünün gösterilebilmesi için oyun içi motor ile kaydedilmiş. Bu güç sayesinde geliştiricilerin bizlere daha önceden hayal etmediğimiz yeni evrenler, deneyimler ve oyunları sunmaları mümkün kılınacakmış.

Şimdilik Senua's Saga: Hellblade II ile ilgili pek bir detay bulunmuyor ama İskandinav mitolojisi ve efsanelerine dayalı bir dünyada zorlu bir yolculuğun bizleri bekleyeceğinden eminiz. Gelişmeleri takipte olacağız.