Sepetine 99 Telefon Koyan Adam Sanal Trafik Sıkışıklığı Yarattı

Teknoloji ve kullandığımız sistemler hala kolayca kandırılabilecek seviyedeler: Bunun en büyük kanıtı ise sepetine 99 telefon koyarak, yollarda gezinen adam oldu. 99 telefonda Google Maps açarak, Berlin sokaklarında dolaşan Simon Weckertt, sanal trafik sıkışıklığı yaratmayı başardı.

Simon Weckertt isimli Alman artist, Google Haritalar uygulamasının kandırılıp kandırılamayacağını ölçmek için harekete geçti. Satın aldığı 99 telefonu bir sepete koyan genç adam, telefonların hepsinde de Maps uygulamasını aktif hale getirdi.

Telefonlarda gerekli ayarları yaptıktan sonra Berlin sokaklarında dolaşmaya başlayan Weckertt, Google ofisinin bulunduğu sokağı da mesken tuttu. Sokaklarda 99 telefonla gezerek Google Haritalar uygulamasının vereceği tepkiyi merak eden Weckertt, sonunda amacına ulaştı.

Google Maps, belirli bir sokakta 99 uygulamanın çok yavaş hareket ettiğini algılayınca, bölgedeki herkese trafik sıkışıklığı uyarısı yapmaya başladı. Weckett haricindekiler haritalara tıklayınca, o sokakta geçilemez bir trafik gördüler. Neredeyse boş olan sokağı kırmızıya boyayan Google Maps, diğer kullanıcılara da alternatif rotalar göstermeye başladı.

Google Maps trafik sıkışıklığını nereden biliyor?

Google Maps ya da Google Haritalar servisi, trafik sıkışıklığı yeteneği ile çoğu zaman hayat kurtarabiliyor. Bunun ardından yatan teknoloji ise kullanıcı sayısından geliyor. Google, trafikle ilgili bilgileri o uygulamayı kullananlardan topladığı verilerle oluşturuyor. Örneğin; İzmir'de Altınyol bölgesinde Google Maps kullananlar yavaş ilerliyorlarsa, Altınyol ansızın kırmızıya boyanarak, trafik sıkışıklığı gösteriyor.

Google kullanıcılarından aldığı bilgilerin yanı sıra belediyelerden elde ettiği verileri de uygulamasına yansıtıyor. Türkiye'de de kullanılan bazı trafik algılama sistemleri, belediyeler tarafından önemli yollara döşeniyor. Bu algılayıcılar trafiğin durumunu anlık olarak takip ediyorlar ve sunuculara gönderiyorlar. Google da bu verileri işleyerek, haritalar servisinde sunuyor.

Weckett'in deneyinden sonra Google, bu deneyi başkalarının denememesi yönünde açıklamalar yaptı. Buna rağmen teknoloji şirketinin kullanıcı verilerini işleme konusunda değişiklikler yapması gerektiği de aşikar.