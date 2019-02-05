Seramik Gövdeli Galaxy S10 Plus Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S10’un tanıtılmasına günler kala, merakla beklenen telefondan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Gelen son fotoğrafla Galaxy S10’a şimdiye kadarki en yakın bakışımızı atıyoruz.

Daha önce yaptığımız haberlerde, Galaxy S10 ailesinin üç farklı modelden oluşacağını sizlerle paylaşmıştık. Bunlar; 5,8 inçlik Galaxy S10e, 6,1 inçlik Galaxy S10 ve 6,4 inçlik Galaxy S10 Plus şeklinde sıralanıyor. Tabii, bu cihazların kendi içinde de farklı sürümlerinin olduğunu söyleyelim.

Galaxy S10’a dair sızıntılar, yerini 20 Şubat’ta San Francisco’da düzenlenecek lansmanda resmi bilgilere bırakacak. Etkinliğe sayılı günler kala gelen yeni bir sızıntı, Samsung’un yeni amiral gemisine en yakın bakışımızı veriyor.

Samsung’un Galaxy S10 Plus’un seramik gövdeye sahip 12GB RAM’li özel bir versiyonunu çıkaracağını biliyoruz. Hemen aşağıda gördüğünüz fotoğraf, seramik gövdeli Galaxy S10 Plus'ın neye benzeyeceğine dair önemli ipuçları barındırıyor.

Sızdırılan fotoğrafta, cihazın üçlü kamera kurulumunu ve Samsung logosunun bir kısmını görüyoruz. Tabii ki, buradaki en ilgi çekici kısım, seramik gövde olsa gerek. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörünün olmaması da gözlerden kaçmıyor. Bu da, telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olabileceğine dair söylentileri doğruluyor.

Fotoğraftan toplayabileceğimiz ipuçları bunlarla sınırlı; ancak ilerleyen günlerde buna benzer daha fazla fotoğraf görmeyi bekliyoruz.

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